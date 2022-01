Já teve Messi e Xavi pela frente e agora sonha com a Taça da Liga

Declarações de Anderson Carvalho antes da final four da Taça da Liga. Santa Clara mede forças com o Sporting na quarta-feira (19h45).

Viagens: "Estamos habituados a vir no avião, a ver um filme e sempre a beber água."

Taça da Liga: "Fico muito contente de ser o primeiro capitão do Santa Clara numa final four. Espero que possamos fazer um bom jogo e chegar à final. A malta está contente, as coisas voltaram a correr bem para nós e estamos confiantes. Tanto nós como Sporting, Benfica e Boavista estamos nesta fase por mérito. Não vale a pena escolher adversário, temos é de ganhar."

Ambição: "Ser campeão [da Taça da Liga] passou a ser o objetivo. É um momento importante. Recebemos muitas mensagens dos açorianos ao conseguirmos o apuramento. A Conference League foi um marco, este é outro. Temos uma oportunidade de ter um título, que nos pode valorizar muito. A qualificação para a final four deu-nos uma grande autoestima, imagine se vencermos."

Mário Silva: "O míster veio para agregar. Foi tranquilo. Conhece os jogadores e não foi feita nenhuma mudança radical. Isso foi importante para nós."

Recordações: "No Santos tive um momento bonito. Ganhámos a Libertadores e fomos à final no Mundial de Clubes com o Barcelona. Foi importante. Perdemos, mas contra Messi, Xavi e Guardiola, como treinador. Também recordo de no tempo do Boavista termos vencido o Marítimo e conseguido a manutenção. No Santa Clara, claro a qualificação europeia."

Portugal: "Sinto-me em casa no Santa Clara, o meu filho é açoriano, estou mesmo habituado."A Liga portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. Todas os jogos são complicados. Cheguei em 2014 e vejo evolução em todos os jogos. Há cada vez mais organização."