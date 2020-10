Já passou pelo Sevilha e agora é anunciado como reforço do Santa Clara

Defesa central Cristian Tassano vem aumentar o leque de opções do técnico Daniel Ramos no setor defensivo da formação açoriana.

O central uruguaio Cristian Tassano é o mais recente reforço do Santa Clara, assinando um contrato de três temporadas (até 2023), anunciou o clube açoriano através de uma criativa publicação nas redes sociais.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Cristian Marcelo Gonzáles Tassano para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas", lê-se no comunicado do emblema.

Em declarações ao sítio oficial do Santa Clara na Internet, Cristian Tassano está "satisfeito por voltar à Europa" e apresentou-se como um "atleta que gosta de sair a jogar mas que privilegia a segurança defensiva".

Formado no Danubio, clube do Uruguai, o defesa central ingressou no Sevilha em 2016/17, competindo apenas pela equipa secundária andaluz até 2017/18 (31 jogos e dois golos).

Em 2018/19, mudou-se para os Países Baixos e sagrou-se campeão da segunda divisão holandesa pelo Twente (35 jogos). Já na última época, atuou no Rosario Central (Argentina) e no Mirandés (Espanha), registando uma menor utilização.

Cristian Tassano tem 24 anos e fez parte da equipa uruguaia sub-20 que participou no Campeonato do Mundo da categoria, em 2015.