Ismail Uzun acredita que o Santa Clara vai voltar a surpreender o Sporting e reserva lugar na tribuna presidencial para ver a equipa de Mário Silva jogar a final da Taça da Liga, no sábado. Presidente da SAD açoriana recorda que esta equipa venceu recentemente o Sporting e, no caminho para a final four, eliminou o FC Porto

O presidente da SAD do Santa Clara acredita que a equipa de Mário Silva marcará presença no jogo da final da Taça da Liga, no sábado, em Leiria. Em declarações a O JOGO, Ismail Uzun recorda que os açorianos já por uma vez bateram o Sporting, nesta temporada, e que, no caminho até à final four, também o FC Porto foi eliminado pelos açorianos.

"Obviamente que ambicionamos chegar à final! Se não tivéssemos esta convicção, nem iríamos jogar quarta-feira [amanhã]. Independentemente do adversário, temos de acreditar fortemente nas nossas capacidades. Já mostrámos uma vez que conseguimos jogar de igual para igual com o Sporting, o atual campeão nacional em título e detentor do troféu, uma equipa que esta época já bateu grandes clubes europeus. Acreditamos que podemos fazê-lo mais uma vez e, se o conseguimos no passado recente, foi porque o merecemos. Não esquecer que, na fase de grupos, já tínhamos ganho ao FC Porto, por 3-1. Portanto, sentimos que temos possibilidades de o fazer mais uma vez", afirmou o empresário turco, que lidera a SAD desde agosto.

A confiança de Ismail Uzun é tal que dá a presença na tribuna presidencial do Estádio Magalhães Pessoa, no sábado, praticamente como garantida. "Não há lugar no mundo algum onde gostaria mais de estar, por estes dias. Vamos ter, provavelmente, dois dos mais importantes jogos da nossa história, e é óbvio que estarei lá a apoiar, incondicionalmente, a equipa, independentemente do que possa acontecer", afirmou.

Ismail Uzun destaca ainda o significado especial da qualificação inédita do Santa Clara para a final four: "Tem uma importância histórica para todos nós, jogadores, elementos da equipa técnica e dirigentes. É com estes jogos que todos sonhamos, são os que todos ambicionamos, um dia, experimentar."

A temporada do Santa Clara tem sido turbulenta, com a mudança na liderança na SAD e eleições antecipadas no clube; quanto à equipa, já vai no terceiro treinador. O dirigente defende que o desempenho "tem vindo a melhorar", sinal de uma resposta positiva: "O facto de estarmos presentes nesta final four diz muito do caráter de todos aqueles que estão neste clube".