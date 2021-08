Ismael Uzun substitui Rui Cordeiro na presidência da SAD do Santa Clara

Rui Cordeiro deixou a liderança da SAD do Santa Clara

Redação com Lusa

Ismail Uzun, empresário turco, detém 7,2% do capital social da SAD açoriana.

O empresário turco e acionista Ismail Uzun foi nomeado como novo presidente do conselho de administração da SAD do Santa Clara, da I Liga de futebol, após a renúncia de Rui Cordeiro, foi este sábado revelado.

A SAD reuniu-se em Assembleia Geral ao final do dia de sexta-feira, com a intenção de eleger um novo conselho de administração.

Na ata da reunião, que a agência Lusa teve acesso, foi "deliberado por unanimidade, atentas as renúncias dos administradores Rui Miguel Melo Cordeiro e Gualter Fernando Martins Câmara, (ambas datadas de 24 de agosto de 2021)".

Foram igualmente destituídos os administradores Khaled Saleh e Pedro Rego.

O novo conselho de administração da SAD do Santa Clara é presidido por Ismail Uzun, empresário turco, que detém 7,2% do capital social da SAD açoriana.

Além de Uzun, integram o conselho de administração Emanuel Campos Simões enquanto vogal e administrador executivo e Hugo Pacheco de Melo (que já foi diretor geral do Santa Clara entre 2013 e 2018), enquanto vogal e administrador não executivo.

O sócio maioritário da SAD do Santa Clara continua a ser o empresário Glen Lau com 47,60% do capital social, enquanto o clube detém 40%.

Hoje, estava marcada uma conferência de imprensa de Rui Cordeiro no estádio de São Miguel devido à situação vivida na SAD.

Contudo, por imposição da nova administração, Rui Cordeiro não teve autorização para entrar no recinto, pelo que a conferência de imprensa foi cancelada, conforme testemunharam os jornalistas no local.