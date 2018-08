Santa Clara tem já 300 novos sócios cerca de três meses após subida à I Liga

O clube lançou uma campanha de angariação de sócios em julho.

O administrador e diretor desportivo do Santa Clara, Diogo Boa-Alma, afirmou esta sexta-feira que o clube açoriano já angariou 300 novos sócios neste verão, depois de assegurar o regresso à I Liga após 15 anos.

"Felizmente tem havido uma grande adesão, temos já 300 novos sócios desde que iniciámos a campanha [de angariação de sócios] e também relativamente aos bilhetes de época estão praticamente 200 bilhetes vendidos", disse Diogo Boa-Alma.

O Santa Clara assegurou o regresso à I Liga ao terminar o campeonato do segundo escalão na segunda posição, atrás do Nacional, e, em julho, o clube lançou uma campanha de angariação de sócios com a possibilidade de compra de um bilhete único, de 110 euros, para a época 2018/19.

Segundo o diretor desportivo, para o primeiro jogo em casa, entre Santa Clara e o Braga, da segunda jornada, está já garantida uma assistência de dois mil espetadores.

Diogo Boa-Alma afirmou que a adesão à campanha de angariação de sócios e à compra de bilhetes para os jogos do Santa Clara "era expectável" tendo em conta a ausência, nos últimos 15 anos, de uma equipa açoriana na I Liga.

"São muitos anos fora da I Liga. É normal que haja esta procura, mas ainda bem que está a ir ao encontro das nossas expectativas. Um dos objetivos de colocar o Santa clara na I Liga era saber que as pessoas iam aderir e que queriam ver jogos de qualidade no Estádio de São Miguel", disse.

Os bilhetes para o jogo entre o Santa clara e o Braga estão à venda entre esta sexta-feira e sábado na sede do clube, em Ponta Delgada, para evitar "grandes filas", no dia do jogo e nomeadamente nas bilheteiras do Estádio de São Miguel.

O jogo entre Santa Clara e Braga está marcado para domingo, pelas 19h30 locais (20h30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.