Rui Cordeiro: "É uma alegria enorme"

Santa Clara foi absolvido no processo disciplinar em que arriscava a despromoção. Presidente da SAD açoriana já só pensa no jogo com o Marítimo.

Depois de ter festejado em campo o regresso do Santa Clara à I Liga, Rui Cordeiro, presidente da SAD, viu esta terça-feira confirmada, pela segunda vez, na secretaria, a legitimidade de jogar no escalão principal, com o Conselho de Disciplina (CD) a absolver o emblema açoriano no processo por falta de habilitações da equipa técnica. "É uma alegria enorme ver o Santa Clara e os Açores na I Liga. Estamos todos concentrados no pontapé de saída, com o Marítimo. Provou-se que a Justiça é, antes de mais, bom senso, equilíbrio, proporcionalidade", declarou Rui Cordeiro a O JOGO.

"Queremos um futebol positivo, demos um exemplo nesse sentido e cá estamos para colaborar com esse espírito", acrescentou o dirigente, numa alusão à forma serena como o Santa Clara encarou esta acusação do próprio CD - em primeira instância, a participação de União da Madeira e Académica fora apreciada pela Comissão de Instrutores da Liga, que viu indeferida a proposta de arquivamento; reapreciado o dossier por um relator do CD, foi deduzida acusação e, hoje, reunido em formação colegial restrita, o órgão disciplinar federativo decidiu-se pela absolvição. Esta decisão é passível de recurso.

Em causa estava o facto de o treinador Carlos Pinto não ter, na época passada, habilitações para ser chefe de equipa na II Liga. Luís Pires era quem estava inscrito como treinador principal, a fim de preencher os requisitos regulamentares para o quadro técnico. A situação é comum e, na temporada anterior, verificou-se com vários clubes do primeiro escalão.

O Santa Clara defronta o Marítimo, na primeira jornada da I Liga.