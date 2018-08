João Henriques quer fazer da ilha uma fortaleza

O Santa Clara recebe um jogo da I Liga 15 anos depois e o treinador que capitalizar o fator casa

O treinador do Santa Clara garantiu hoje que a equipa açoriana vai jogar com "ambição" na receção ao Braga, "uma das equipas que melhor futebol pratica" em Portugal, de acordo com João Henriques.

"Não fomos eficazes no último jogo, mas vamos continuar a trabalhar para sermos mais eficazes", asseverou o treinador.

João Henriques reconheceu que os minhotos são um "adversário tremendamente difícil", mas o objetivo do Santa Clara, neste regresso à I Liga, é fazer com que os adversários "não gostem de vir à ilha" de São Miguel e sintam o jogo nos Açores como um obstáculo.

"Independentemente do adversário, a nossa intenção é fazer com que as equipas não levem nada na bagagem" no regresso ao continente ou à região da Madeira, prosseguiu o treinador.

A recente eliminação do Braga da Liga Europa deverá dar "mais concentração" aos minhotos, alertou João Henriques, sinalizando que uma equipa de topo como a comandada por Abel Ferreira "não pode errar duas vezes numa semana", daí partirem para o desafio de domingo "mais focados".

"Vai chegar aqui um Braga forte, não um Braga nervoso ou intimidado", anteviu o treinador dos açorianos.

O jogo entre Santa Clara e Braga, a contar para a segunda jornada da I Liga, está marcado para domingo, pelas 19:30 locais (20:30 em Portugal continental), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na primeira jornada, o Santa Clara perdeu no terreno do Marítimo (1-0), ao passo que os bracarenses receberam e bateram o Nacional (4-2).