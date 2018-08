João Henriques promete "ambição" na estreia

Os açorianos abrem o campeonato em casa do Marítimo, no domingo

O treinador do Santa Clara assegurou hoje que a equipa vai entrar de "forma ambiciosa" no jogo com o Marítimo, no domingo às 16 horas no Funchal, no regresso dos açorianos à I Liga, após 15 anos de ausência.

"O Santa Clara vai entrar de uma forma ambiciosa, como vai fazer em todos os jogos, de uma forma competente, olhos nos olhos com o adversário, sabendo de antemão que vamos defrontar um adversário que nos últimos anos tem apresentado boas classificações na Liga e que é um adversário difícil a jogar em casa", afirmou João Henriques em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.

O técnico lembrou que a equipa da Madeira tem conseguido "manter alguma regularidade de prestações na primeira Liga" apesar dos "diferentes treinadores e plantéis", pelo que espera a mesma atitude do Marítimo esta época "apesar das caras novas e do novo treinador".

João Henriques não vai poder contar com os reforços Abdiel Arroyo, Ukra e Anderson Carvalho, nem com os lesionados Clemente e Fernando.

"Esses impedimentos são normais, jogadores que acabaram de chegar, precisam de algum tempo de integração, precisam também dos seus índices físicos estarem ao nível de uma competição como a I Liga, portanto, vamos ser pacientes, mas os que estão disponíveis dão-nos as garantias que o Santa Clara vai fazer um jogo condizente com as expectativas criadas", disse.

Questionado sobre a vinda ainda de mais reforços, João Henriques assume que "enquanto o mercado estiver aberto" não se poderá falar em plantel fechado, assumindo que "está tudo em aberto até ao dia 31 de agosto".

O treinador garantiu ainda que os jogadores "estão extremamente motivados e com alguma ansiedade positiva de querer começar o campeonato".