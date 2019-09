João Henriques, treinador do Santa Clara, falou à SportTV após a derrota (1-0) com o FC Porto.

Golo sofrido em cima do intervalo: "Nunca é uma boa altura para sofrer golos, mas naquela então foi muito injusta, até pelo que fizemos na primeira parte. Estivemos muito bem, com oportunidade dividas em ambas as balizas, mas fomos a perder para o intervalo depois de uma bola parada, no último segundo, numa desatenção da nossa parte. A injustiça foi sentida no balneário e demos uma boa resposta na segunda parte. O Santa Clara fez um jogo extraordinário e podia ter conseguido, com um pouco de sorte, outro resultado. Chegámos à zona de finalização, tivemos as nossas oportunidades, mas não conseguimos finalizar e isso foi penalizador."

Alterações no onze: "Batemos o pé ao FC Porto com nove alterações na equipa. Temos muita confiança nos 27 jogadores, viemos ao Dragão para ganhar, com estes onze que eram os melhores para esta partida. Tínhamos de estar frescos, focados, agressivos, e foi isso que fizemos. Só não tivemos a sorte do nosso lado. Estes jogadores dão-nos garantias, porque sabemos que os 27 jogadores do plantel, aconteça o que acontecer, são competentes e estão aptos a jogar contra qualquer equipa."

Contas do grupo: "Está mais difícil, mas vamos procurar vencer o próximo jogo, em Chaves, e depois ver o que é preciso fazer na última partida para seguirmos em frente. Este é um dos nossos objetivos. Temos plantel para estar em duas ou três competições ao mesmo tempo."



O lance da lesão de Romário Baró: "O Fábio Cardoso é um jogador guerreiro e um profissional fantástico. Nunca, em circunstância alguma, provocaria uma lesão propositadamente. É um dos melhores centrais portugueses desta nova geração, um jogador muito viril a jogar e que coloca essa impetuosidade em todos os lances. É capitão, alguém com quem o Santa Clara pode contar para o bem e para o mal".

Confusão no final: "Não se passou nada de especial. São coisas do futebol; ânimos exaltados, nervos à flor da pele, nada que se deva relevar. Importante foi o que se passou dentro das quatros linhas. E aí o Santa Clara mostrou que vai estar bem no campeonato, na Taça de Portugal, e na Taça da Liga. Neste jogo, pela nossa prestação individual e coletiva merecíamos levar pelo menos um ponto."