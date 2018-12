João Henriques e a polémica com Sérgio Conceição: "Farei o que faço sempre"

Treinador do Santa Clara assegura que o desentendimento com o treinador do FC Porto, que remonta à temporada passada, está "mais do que resolvido".

O "desaguisado" entre João Henriques e Sérgio Conceição, que surgiu no rescaldo do jogo entre Paços de Ferreira e o FC Porto, na temporada passada, está "mais do que resolvido". Esta é a garantia do treinador do Santa Clara, que assumiu o comando técnico da formação açoriana no início da época e que, no sábado, terá pela frente os dragões.

"É passado, está mais do que resolvido. Nova época, novo jogo, novo contexto e no final do jogo farei o que faço sempre. Cumprimento as pessoas, desejo boa sorte, felicidades e a vida continua. Tenho respeito por um colega que é campeão nacional, extremamente competente e do qual não tenho nada a dizer. No final do jogo estaremos cá para seguir em frente como fiz em todos os jogos. Quando ganhamos, quando perdemos, quando empatamos. Grande respeito pelo FC Porto, um dos melhores clubes do mundo e por um colega que está a fazer o seu trabalho de forma muito competente", afirmou João Henriques, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Santa Clara e FC Porto, em Ponta Delgada.