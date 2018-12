João Henriques com a receita para travar o FC Porto? "Oxalá fosse verdade"

Antes do duelo com o FC Porto, o treinador do Santa Clara foi questionado sobre a vitória obtida frente aos dragões, quando orientava o Paços de Ferreira, na época passada.

Jogo com o FC Porto e a estrelinha: "Não é tarefa fácil para ninguém. Os resultados do FC Porto estão à vista, o momento mostra que vai ser uma tarefa muito complicada, cabe-nos tentar superar um FC Porto fortíssimo, com individualidades que resolvem jogos, um coletivo em plena força, e nós, que jogamos em casa, mostrar que não estamos como estamos na tabela classificativa por acaso. Temos de procurar a estrelinha, que também é importante num jogo destes. Mesmo assim podemos não ganhar o jogo, porque defrontamos o FC Porto".

Identidade do Santa Clara: "Vamos manter a nossa identidade em todos os jogos. Tem sido assim desde o início, fomos e somos uma equipa que tem criado muitas oportunidades e que tem feito bastantes golos. Temos pela frente um adversário que pode não nos deixar fazer aquilo que gostamos de fazer. Pretendemos ser desde o início uma equipa que apresenta um futebol agradável e procura a vitória, independentemente do adversário".

Descontrolo: "O objetivo é preparar a equipa para que esteja equilibrada em todos os momentos do jogo, para que volte a ter a sua equipa sempre organizada e estabilizada, independentemente de estar em vantagem ou desvantagem. Vamos ter que sofrer, jogar com as linhas mais baixas e manter o que estava anteriormente planeado. É importante não perder esse controlo emocional, para não perdermos o controlo do resultado. Temos trabalhado esse aspeto, temos trabalhado sobre isso, temos exigido estabilidade à equipa. Ao ganharmos o jogo isso dá-nos mais estabilidade. Este grupo é um misto de jovens e de jogadores mais experientes e precisamos de jogos para ganhar experiência. Não podemos estar 70 minutos a fazer as coisas bem e depois ter 20 minutos com a equipa desorientada. Estes 17 pontos dão-nos margem para podermos fazer as coisas bem. A equipa faz golos, joga bem, não há nada que possa indicar que estejamos com descontrolos emocionais. É um aspeto que vamos mostrar".

Sobre o FC Porto: "O FC Porto é uma equipa como as outras, com seres humanos que cometem erros. Neste campeonato já perderam duas vezes, mas estão num momento muito forte. Toda a gente conhece os jogadores do FC Porto, as dinâmicas, sabemos qual a ambição deles... Temos de estar concentrados perante um adversário que vai à procura de um resultado que lhe dê os três pontos. Queremos explorar os erros que eventualmente serão cometidos pelo FC Porto. Temos menos responsabilidade nas despesas do jogo, mas somos responsáveis por representar bem a região, a cidade. Há poucas coisas que podemos explorar no FC Porto, mas há algumas, como em todas as equipas do Mundo".

Receita para vencer o FC Porto? "Oxalá fosse verdade, era bom sinal e sinal de que amanhã teríamos sucesso. A época anterior foi num contexto diferente, com outras equipas. Esta época temos um FC Porto que vem de uma fase extraordinária, como a equipa que fez mais pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões e parar o FC Porto é tarefa difícil. Gostaria muito que se repetisse, principalmente a vitória. Os três pontos dão-nos muito jeito, mas sabemos que é uma tarefa tremendamente difícil. Mesmo com esse histórico curto não há repetições de jogos. Gostaria que isso fosse uma realidade. Procuramos chegar rapidamente aos 20 pontos para olharmos para 2019 com a mesma ambição. Temos que errar muito menos do que aquilo que costumamos errar".