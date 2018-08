João Henriques admite "alguma ansiedade de conquistar primeira vitória"

O Santa Clara joga na casa do Portimonense, jogo que o treinador João Henriques prevê "difícil"

João Henriques está a contar com "um jogo difícil" frente ao Portimonense, na terceira jornada da I Liga, e quer trazer a primera vitória da época. "Estamos preparados e focados naquilo que é uma deslocação ao Algarve para conquistar três pontos", admitiu o treinador, na conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador reconheceu "alguma ansiedade de conquistar a primeira vitória" na casa do Portimonense, no sábado, onde o Santa Clara, depois da derrota por 1-0 com o Marítimo, na Madeira, e o empate 3-3, em casa, com o Braga. "Estamos à procura dela, já a merecíamos desde a primeira vez que jogámos para a Taça da Liga e depois estamos sempre a merecer mais qualquer coisa e ainda não apareceu. Relativamente às questões de ansiedade, a maior dose de favoritismo passa para o adversário, que joga em casa, mas a probabilidade que temos de vencer o jogo vamos agarrá-la com as duas mãos e vamos tentar controlar também essa ansiedade para que a primeira vitória apareça", disse.

Apesar de João Henriques considerar que o Santa Clara está "apto para superar as dificuldades" num "campo difícil" como o do Portimonense, quer que os seus jogadores retifiquem alguns "erros individuais e coletivos" cometidos nos jogos anteriores sendo que a equipa sofreu em dois jogos quatro golos.

"O processo defensivo está consolidado, temos é que minimizar os erros porque sabemos que na I Liga a questão é mesmo essa, um erro pode ser fatal, basta um erro para ser fatal. E nós temos de aproveitar também os erros do adversário de uma forma mais eficaz, que não fizemos com o Marítimo. Melhorámos com o Braga, porque fazer três golos ao Braga não é para qualquer equipa, mas estamos descansados nessa relação processo defensivo/ofensivo, sabemos para onde estamos a ir e não me deixa minimamente preocupado", sublinhou.

O treinador do Santa Clara tem todos os jogadores "aptos para serem convocados" à exceção do guarda-redes Serginho que apresenta uma "lesão na coxa".

O plantel do Santa Clara viaja esta quinta-feira em dois voos diferentes, sendo que toda a equipa viaja posteriormente junta para o Algarve, esta sexta-feira.