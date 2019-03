"Hoje soube a pouco, mas mantivemos a distância pontual para o adversário direto"

João Henriques comentou o empate em casa do Chaves.

Empate: "Vínhamos à procura de tentar amealhar mais pontos, vínhamos na sequência de bons resultados e hoje acrescentar um ponto aos que já tínhamos conseguido foi bom para nós. Claro que vínhamos à procura dos três pontos, mas faltou sermos incisivos no último terço".

Pontos: "Nos outros momentos do jogo fomos mais fortes, a equipa controlou o jogo e faltou ser mais incisivos para fazer mais mossa do que fizemos e levar mais do que um ponto. Não podendo levar os três, levamos um ponto, passamos a ter 31 pontos e continuamos o nosso trajeto para a manutenção".

Jogo: "Normalmente criamos mais oportunidades do que fizemos hoje, faltou ser mais objetivos no último terço, tivemos maior ascendente na primeira parte, mas faltou colocar a bola no último terço com mais critério e foi o que correu menos bem. Na segunda parte, sabíamos que o Desportivo de Chaves ia arriscar tudo para conseguir os três pontos e fizemos a nossa parte, fomos controlando as incidências do jogo, mas mais perto da nossa área do que gostaríamos".

Exibição: "Não fomos o que somos em termos de finalização. Hoje soube a pouco o que fizemos, mas estamos numa altura do campeonato em que mantivemos a distância pontual para o adversário direto e ficámos com vantagem no confronto direto fruto da vitória nos Açores na primeira volta. Dou nota suficiente à nossa exibição, pois foi o suficiente para pontuar, mas não fico totalmente satisfeito, pois queríamos os três pontos. Somos um grupo ambicioso, temos demonstrado isso a época toda".