Francisco Ramos escolheu Santa Clara para "sair da zona de conforto"

Médio foi emprestado ao clube açoriano pelo V. Guimarães.

Francisco Ramos, recém-chegado ao Santa Clara por empréstimo do Vitória de Guimarães, adiantou esta sexta-feira que escolheu a formação açoriana, em detrimento de "outras situações" para "sair da zona de conforto".

"A verdade é que tive outras propostas que poderia ter aceitado, mas a vontade e o desejo de me quererem cá, isso talvez tenha pesado mais, e a forma como o míster [João Henriques] e a equipa joga fez com que me identificasse mais com as minhas características", explicou o médio. "Quis abraçar um desafio, sair um pouco do continente, da minha zona de conforto e lutar para conquistar os açorianos", acrescentou na conferência de imprensa realizada esta manhã no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O atleta de 23 anos que passou pelos escalões de formação, equipa B e equipa principal do FC Porto, antes de ser transferido para o Vitória de Guimarães em 2017/2018, equaciona regressar aos vitorianos na próxima época "mais forte".

"Saí do Porto para o Vitória, foi uma boa decisão, na época passada acabei por fazer 24 jogos, participei na Liga Europa, e a verdade é que este ano o Vitória tem bons jogadores, um bom, muito competitivo e as opções recaíram para outro lado e resta-me agora desfrutar também e aproveitar esta oportunidade para quem sabe para o ano voltar mais forte", disse.

Por enquanto, o médio está apenas focado em ajudar o Santa Clara a conseguir a permanência na I Liga. "É um orgulho representar uma Região como a dos Açores, é uma nova oportunidade para mim, estou focado nesta etapa, estou focado no objetivo do clube. Fui muito bem recebido quer por pessoas do clube, quer por pessoas fora do clube, agradecer também aos açorianos essa parte e dizer que estamos e estou focado no objetivo do Santa Clara", sublinhou.

Questionado pelos jornalistas acerca de não competir desde o passado dia 11 de março, Francisco Ramos garante que está no Santa Clara para "acrescentar algo".

"O meu ​​​​​​​dia a dia é sempre no máximo, eu treino como jogo, por isso sinto-me disponível para ser algo mais aqui e é para isso que eu vim, normalmente os reforços são para acrescentar e é isso que eu vou tentar fazer, acrescentar algo, fazer o que o mister indicar e tentar ajudar ao máximo o Santa Clara a conseguir os objetivos", garantiu.