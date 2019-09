"FC Porto? Para nós é um jogo como os outros"

Fábio Cardoso, defesa do Santa Clara

Santa Clara e FC Porto defrontam-se no domingo, às 19h30, no Estádio do Dragão.

O defesa Fábio Cardoso disse esta quinta-feira que o jogo do Santa Clara frente ao FC Porto "é um jogo como os outros" e que o objetivo da equipa é a conquista dos três pontos na sexta jornada da I Liga.

"Nós trabalhamos cada jogo de forma igual. Estudamos o adversário, mas para nós é um jogo como os outros. Vamos ao Dragão apresentar o futebol que temos vindo a apresentar jogo após jogo e vamos procurar trazer de volta os três pontos", afirmou o defesa de 25 anos.

Questionado sobre o setor mais forte do próximo adversário, Fábio Cardoso não apontou um em específico, destacando que "todos os setores são fortes" e antevendo um encontro em que os açorianos "vão estar sob pressão durante mais tempo".

"Todos os setores do Porto são fortes, por isso é que é um grande do nosso futebol. Sabemos que é um jogo onde vamos estar sob pressão durante mais tempo, mas isso também revela a maturidade de uma equipa", apontou o jogador dos açorianos, assinalando que é "preciso saber controlar cada fase do jogo".

O Santa Clara não sofreu qualquer golo nos últimos quatro jogos, o que constitui um recorde na história do clube na I Liga.

Sobre o feito, o defesa central dos açorianos disse ser consequência do trabalho realizado nos treinos.

"O segredo é o trabalho, mas não nos preocupamos minimamente com isso. O que procuramos durante a semana é assimilar processos defensivos e ofensivos. É o trabalho, a repetição, e a forma como encaramos cada treino. Depois no jogo isso tudo flui naturalmente", avançou.

O jogador também comentou o novo esquema tático apresentado pela equipa no último jogo (sistema em 3-5-2), defendendo que, independentemente da tática, mais importante são os "princípios".

"Já tinha jogado assim antes no Vitória de Setúbal, mas acho que mais importante do que analisar a tática, é analisar os princípios, que foram os mesmos. Mais importante é cada jogador saber o que tem de fazer para que a equipa esteja melhor e nisso temos sorte, porque temos um plantel com bastante qualidade técnica e tática", afirmou.

Apesar de ter sido um apontado como um dos jogadores mais cobiçados na altura do período de transferências, Fábio Cardoso referiu que está "de corpo e alma" na formação açoriana.

"Estou de corpo e alma no Santa Clara, como sempre estive. Quando vim para cá, vinha do período onde estive mais tempo sem competir regularmente e o Santa Clara abriu-me as portas. Estou eternamente grato, gosto muito de cá estar e estou a cem por cento, como sempre estive", destacou.

Santa Clara, sétimo classificado com oito pontos, e FC Porto, terceiro com 12, vão medir forças no próximo domingo, dia 22, às 19h30, no estádio do Dragão, em jogo da sexta jornada da I Liga.