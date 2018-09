Duas ausências no Santa Clara para o jogo com o Nacional

João Henriques garante que os substitutos "estarão à altura".

O Santa Clara vai jogar desfalcado na defesa no terreno do Nacional, no domingo, na sexta jornada do campeonato, devido às ausências de Accioly e João Lucas. "Estamos descansados porque os jogadores que os vão substituir estarão à altura daquilo que vai ser a exigência do jogo e vão dar uma boa resposta", admitiu João Henriques, na conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.

João Lucas cumpre castigo, Accioly lesionou-se na derrota por 3-1 no terreno do Rio Ave, e vai estar ausente entre quatro e seis semanas devido a uma rotura muscular na coxa esquerda, enquanto Patrick Vieira está em dúvida, em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo.

O treinador do Santa Clara distinguiu o Nacional dos outros adversários que a formação açoriana defrontou fora de casa, nomeadamente Portimonense e Marítimo.

"É uma equipa que também tem 11 golos sofridos e está a pagar a fatura do natural crescimento de uma passagem da segunda para a primeira liga, de jogadores novos, e tem sido algo vulnerável com os golos que tem sofrido, não se parece nada com aquilo que é o Marítimo ou o Portimonense", referiu.

Mesmo assim, João Henriques disse esperar um "jogo difícil", neste duelo insular, tendo em conta que o Nacional "está num bom momento".

"Vamos tentar conquistar pontos, é um campo tradicionalmente difícil, de vez em quando os grandes também lá escorregam. É o próximo jogo e o mais importante de todos, é o que tem pontos em disputa", rematou.

O Santa Clara, 11.º classificado com cinco pontos, visita o Nacional, 16.º com quatro, no domingo, a partir das 16:00.

A viagem dos açorianos para o Funchal vai demorar cerca de sete horas, devido à necessidade de realizar uma escala em Lisboa, dada a inexistência de lugares nos voos diretos desde Ponta Delgada.