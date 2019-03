"Assustámos bastante uma das equipas mais fortes do campeonato"

João Henriques, treinador do Santa Clara, admitiu que foi um erro da equipa que deitou tudo a perder, numa partida em que os jogadores executaram tudo o que havia pedido com uma consistência tal que, apesar da derrota, deixou Alvalade orgulhoso e a pedir que reparem bem no valor deste plantel açoriano.

Consistência: "Fizemos aqui um jogo dentro daquilo que tínhamos previsto. Naturalmente o Sporting tinha as despesas do jogo por sua conta, e nós precisávamos ter muita atenção àquela que é só a equipa que tem mais pontos em casa no campeonato. Essas cautelas foram evidentes. Apesar da boa entrada do Sporting, a pouco e pouco fomos entrando no jogo e depois, após erro nosso, de mau posicionamento num lançamento de linha lateral, o adversário consegue a vantagem e nós, nas oportunidades que tivemos, podíamos ter tido mais felicidade e complicar bem mais este jogo. Ficamos extremamente orgulhosos do que fizemos, principalmente na segunda parte. Na primeira, defendemos bem, fomos sempre organizados. Na segunda também, mas, com bola, mostrámos o que é habitual em nós: qualidade de jogo, olhos nos olhos do adversário. Não é por acaso que temos das melhores defesas a jogar fora. Sporting foi justo vencedor, porque fez um golo. Nós estamos preparados para defender, assustámos bastante uma das equipas mais fortes deste campeonato e ficou demonstrada aqui a qualidade individual destes jogadores, a quem as pessoas, por vezes, não dão o devido mérito. Ficamos muito satisfeitos de ver aqui no Estádio de Alvalade aquilo que trabalhamos nestes meses. Para nós é um orgulho imenso estarmos, nesta altura, a disputar jogos com candidatos ao título."

Do 4X4X2 para bloquear Bruno Fernandes ao 4X3X3 final: "Estratégico. Esse era o plano de jogo, controlarmos mais o meio-campo forte do Sporting, numa primeira fase com dois homens preparados para a transição, suportados pelo Bruno Lamas. Não foi tão bem conseguido como queríamos. Depois, era passar para termos nos corredores velocidade e critério para pôr a bola na zona de finalização e, a pouco e pouco, fomos conseguindo fazer isso. A partir do golo do Sporting controlámos praticamente até final e isso deixa-nos orgulhosos. Esse era o plano de jogo, começarmos de uma forma e terminarmos de outra, termos jogadores frescos nos corredores para desequilibrar. Sabíamos que o Sporting ia arriscar por aí, sabíamos que ia baixar Acuña para criar desequilíbrio pelos corredores e aí contrapúnhamos com a velocidade do Pablo e do Ukra. Foi o que fizemos, estivemos pertinho do que queríamos. Pelo que fizeram, estes jogadores mereciam outro prémio. Obviamente que aqui não há justiça dos resultados, o Sporting fez 1-0, ganhou. Agora, nós estamos muito satisfeitos com o que fizemos, novamente, hoje, e não é inédito. Quem acompanha o Santa Clara sabe que isto é recorrente. Jogamos desta forma e esse mérito tem de ser dado a estes jogadores: em termos individuais e colectivos foram tremendos."

Cinco jogadores nas seleções: "São cinco selecionados e não estão mais pelas lesões que há, Osama Rashid também é selecionável, podíamos chegar a ter sete. Não é fácil, para uma equipa da dimensão do Santa Clara, ter esses jogadores nas seleções A. É o reflexo da qualidade individual e do trabalho da estrutura a potenciar jogadores, a tentar chegar rapidamente à permanência. Queríamos, hoje, ficar com a situação praticamente resolvida, mas o Sporting ficou cá com os pontos. Ficaram bem entregues. Nós olhamos já para o próximo jogo, para uma vitória em casa, onde vamos fazer exactamente a mesma coisa, olhos nos olhos com o adversário, à procura dos três pontos."