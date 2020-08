Goleador iraniano no radar do Santa Clara

Shahriar joga no penúltimo classificado do Irão

A SAD do Santa Clara assume que conhece o futebolista iraniano, mas que não lhe apresentou qualquer proposta. No entanto, O JOGO sabe que o avançado é um desejo para 2020/21

O Santa Clara está a tentar pescar no futebol iraniano. Segundo O JOGO apurou, Shahriar Moghanlou está no radar do emblema dos Açores e já terá mesmo encetado negociações para contratar o avançado, de 25 anos, que tem dado nas vistas no Paykan FC, da liga do Irão.

Shahriar Moghanlou é um dos melhores marcadores do principal escalão do futebol iraniano, tendo já assinado uma dúzia de golos (cinco dos quais de grande penalidade), tantos quantos Cheick Diabaté (Esteghlal), sendo que Shahriar tem a particularidade de ser o artilheiro do penúltimo classificado daquele país, o que só valoriza ainda mais aquilo que tem feito na hora de atirar às balizas adversárias. Antes de representar o Paykan FC, o avançado tinha estado no Malavan do segundo escalão do futebol iraniano, ao serviço do qual apontou duas dezenas de golos em 53 desafios, revelando já aí queda pelas redes dos rivais.

A qualidade do futebol iraniano ficou, de alguma forma, evidente em 2019/20 em Portugal, mais concretamente com Taremi, do Rio Ave, um dos melhores marcadores da prova (18 golos) e que encantou com o seu futebol. Desempenhos que, de resto, despertaram a cobiça de emblemas nacionais e estrangeiros.

Contactado por O JOGO, o diretor desportivo Diogo Boa Alma admitiu conhecer Shahriar Moghanlou, mas afirmou que não lhe foi apresentada qualquer proposta.