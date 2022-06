Glen Lau, acionista da SAD do Santa Clara, nega ter vendido ações ao Grupo 2020 Sports

O investidor Glen Lau, detentor de 48,6 por cento do capital social da SAD do Santa Clara, diz que, ao contrário do que tem sido noticiado", não vendeu as ações que tem em seu poder.

Glen Lau, acionista da SAD do Santa Clara, emitiu um comunicado, esta quinta-feira, para desmentir que tenha vendido as suas ações ao Grupo 2020 Sports.

"Continuamos com a total posse das nossas ações e não assinámos qualquer acordo com o Grupo 2020 Sport", escreve o investidor.

De recordar que Artur Moraes, antigo guarda-redes brasileiro que jogou, entre outros, no Braga, Benfica e Aves, e que representa o grupo em causa, confirmou as negociações com o empresário singapuriano Glen Lau, da Azul Internacional: "Estamos muito próximos de fechar o acordo". "Esperamos chegar a bom porto no final desta semana", disse

Comunicado na íntegra:

"Nego venda das ações. Nos últimos dois dias, tem sido afirmado na Imprensa que a nossa companhia vendeu as ações do Santa Clara ao Grupo 2020. Continuamos a ser investidores e com total posse das nossas ações da Santa Clara SAD. Não assinámos nenhum acordo com o Grupo 2020 Sport."