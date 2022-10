"Fomos melhores do que o Sporting na segunda parte. Resultado injusto"

Declarações de Pedro Bicalho, jogador do Santa Clara, após a derrota (1-2) na receção ao Sporting, na jornada nove do campeonato.

Análise à partida: "Penso que no primeiro tempo não estivemos bem, mas viemos com outra atitude para a segunda parte. Considero que foi um resultado injusto pela segunda parte. No meu ponto de vista, fomos melhores do que o Sporting na segunda parte, mas o futebol é assim."

Sai com sentimento de dever cumprido? "Dever cumprido, fizemos o que foi pedido, como podem ver pela segunda parte, que foi totalmente diferente. Mérito do Sporting, que conseguiu marcar dois golos."

Mais um jogo sem vencer: "É preciso continuar a trabalhar, o grupo é bom e vamos mudar as coisas."