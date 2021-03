"Ficamos tristes porque perdemos injustamente"

Declarações de Daniel Ramos, após a derrota do Santa Clara frente ao Sporting, no Estádio de Alvalade, por 2-1.

Mais desagradado com o resultado do que a exibição da equipa?: "É claro que sim. A exibição foi excelente. Acho que nos devemos sentir muito bem com aquilo que fizemos porque fizemos um excelente jogo. Não é fácil jogar contra o Sporting e da forma como o Sporting tem estado do ponto de vista da qualidade de jogo e nós demonstrámos que temos uma grande equipa. Não é por acaso que fizemos a exibição que fizemos porque temos vindo a confirmá-lo, à medida que o campeonato tem vindo a avançar. Acho que foi um amargo de boca muito grande porque merecíamos muito mais do que aquilo que vamos levar para casa. Muito mais, eu diria, pelo menos um empate porque acho que fomos a equipa que conseguiu ter um controlo de jogo muito grande e domínio. Na primeira aproximação à baliza o Sporting faz golo, nós tínhamos o jogo controlado, estávamos por cima no jogo, quer na primeira parte quer na segunda, fomos sempre consistentes, não fomos uma equipa que se deixou dominar, encostada lá atrás. Fomos uma equipa arrojada. Parabéns à minha rapaziada porque fez um excelente jogo."

Santa Clara a pressionar alto. Passava por aí a estratégia deste jogo?: "Passava, claro que sim. Passava porque temos confiança para o fazer e era um meio para conseguirmos continuar a ser a equipa que nós queremos. Podia até correr mal, mas a culpa era sempre minha. Mas foi estratégica. Não é o primeiro jogo que o fizemos. Hoje fizemos para testar e perceber se este caminho que estamos a querer seguir vale ou não a pena. E vale. Eles trabalham muito para conseguir fazer isto no jogo, isto não cai do céu, não basta estalar os dedos. É preciso trabalhar muito. Ficamos tristes, como é óbvio, porque acho que perdemos injustamente. Não vou dizer mais porque os dados e o jogo confirmam."

Crysan teve de sair muito cedo. De que forma alterou a estratégia?: "Alterou um pouco. O Crysan tem excelentes qualidades, principalmente, a segurar a bola, o Rui já é um jogador diferente, de mais ataque à profundidade, mas fez também um excelente trabalho. Por isso é que contámos com todos, independentemente daqueles que entram. Hoje foi muito bonito de ver, basta ver a nossa primeira saída de bola, daí demonstrámos logo que vínhamos para discutir o jogo. Queremos mais, temos de fazer por mais e temos de aproveitar o dia de jogo para o demonstrarmos."