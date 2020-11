"Fica um sentimento de 'eh pá, faltou-nos um bocadinho de estrelinha no jogo'"

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, falou em alguma falta de sorte na derrota (2-0) em Tondela.

Santa Clara pouco eficaz: "O Tondela é uma equipa que tem valor e hoje conseguiu ser mais competente que noutros jogos e por isso não me surpreendeu de todo. Teve possibilidades de ficar por várias vezes na frente. (...) [Na primeira parte] Nos 30 minutos muito bons do Santa Clara, há oportunidades claras para ficar na frente do resultado. Cinco oportunidades de golo na primeira parte, faltou marcar primeiro, que é importantíssimo marcar primeiro, até pela instabilidade do último resultado do Tondela, merecíamos termos concretizado primeiro e tudo seria diferente".

Sem retirar mérito ao Tondela: "Resumindo: melhores na primeira, o Tondela eficaz a criar, com mérito, oportunidades, sem dúvidas nenhumas que sim, não retiro mérito ao Tondela, mas fundamentalmente hoje faltou-nos eficácia dentro daquilo que produzimos e faltou-nos mais eficácia para, pelo menos, das sete oportunidades, pelo menos, e no mínimo que tivemos no jogo, não concretizámos nenhum".

Sentimento no final: "Quem não marca sofre e acaba por ser um bocadinho isso (...) e do ponto de vista psicológico a equipa sentiu-se, isso eu acredito que sentimos. Ao intervalo era um sentimento de injustiça e agora no final era um sentimento de 'eh pá, faltou-nos um bocadinho de estrelinha no jogo, de maior capacidade de discernimento na hora de finalizar'".

Diferença nos detalhes: "No jogo temos aquilo que conquistamos e aproveitamos ou não e aquilo que nos é concedido e aproveitamos ou não. Hoje, por mérito conquistámos muito e foi-nos concedido pouco, o Tondela cometeu poucos erros, mas nós conquistámos bastante e não aproveitámos. Aquilo que nós, num ou noutro lance que concedemos, acho que houve bastante mérito da forma como o Tondela aproveitou. Conquistar e permitir que o adversário conquiste faz-se muito num jogo de futebol, onde os detalhes fazem a diferença".