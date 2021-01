"Estamos habituados aos furacões e aos vulcões", diz o presidente do Santa Clara

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, falou antes do reatamento do encontro entre os açorianos e o Benfica.

Tudo a postos para a retoma do jogo entre Santa Clara e Benfica, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada (Açores).

Depois da interrupção e adiamento para esta segunda-feira, devido às condições climatéricas nefastas que se fizeram sentir no arquipélago durante o dia de domingo, o presidente do clube anfitrião falou sobre o estado do relvado e destacou o "esforço conjunto" entre Santa Clara, Benfica e Liga.

"O relvado está pesado, mas condições meteorológicas melhoraram. O jogo vai desenrolar-se e acredito que vai realizar-se. Estiveram funcionários do governo local a reabilitar o relvado. Será um bom jogo, um pouco mais duro, de contacto, que é normal neste futebol de natureza. O Santa Clara e o Benfica estão preparados. Estamos habituados aos furacões, aos vulcões, temos sempre capacidade de dar luta ao Benfica. Quando há diálogo entre todos, essa união de esforço entre Liga, Benfica e Santa Clara, tudo fica mais fácil", afiançou Rui Cordeiro, cerca de uma hora antes do reatamento do encontro entre os açorianos e as águias.