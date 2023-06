Equipa sub-23 do Santa Clara já tem treinador confirmado

Redação com Lusa

Nuno Pimentel confirmado no cargo pela SAD açoriana.

O antigo treinador adjunto Nuno Pimentel, de 42 anos, vai assumir o comando técnico da nova equipa de sub-23 de futebol do Santa Clara, segundo anunciou esta quarta-feira a SAD açoriana.

"A Santa Clara Açores - Futebol SAD tem o prazer de anunciar que Nuno Pimentel será o treinador principal da equipa de sub-23", adianta o clube em nota de imprensa.

O Santa Clara destaca que se trata de um "regresso", uma vez que na última temporada Nuno Pimentel foi treinador adjunto da equipa principal, sob a liderança de Mário Silva.

O novo timoneiro dos sub-23 açorianos foi também treinador adjunto do Belenenses (2017/18) e do Vitória de Setúbal (2015/16).

Nuno Pimentel treinou ainda as camadas jovens do FC Porto e do Al Ahli Jeddah da Arábia Saudita.

Em 9 de junho, o presidente da SAD do Santa Clara, recém-despromovido à II Liga, anunciou a criação de uma equipa de sub-23 a partir da temporada 2023/24."Está assim dado o pontapé de saída num projeto que acreditamos ser crucial para o desenvolvimento do futebol nos Açores, revestindo-se igualmente de importância no panorama nacional", afirmou então Bruno Vicintin, em comunicado.