Época de Boateng, central do Santa Clara, tem sido um carrossel de emoções

Entre erros defensivos comprometedores e golos importantes.

O central Boateng tem acumulado alguns erros no processo defensivo esta época, mas, em compensação, noutros jogos, tem sido decisivo, graças à veia goleadora. Na partida frente ao Arouca, a última na Taça da Liga, por exemplo, a má abordagem do togolês custou o segundo golo aos forasteiros e a consequente derrota.

A temporada do jogador de 26 anos tem sido marcada por altos e baixos. No campeonato, chegou, inclusive, a ser expulso na derrota, por 1-0, contra o Rio Ave, em Vila do Conde. Já as bolas paradas são momentos de redenção para Boateng, que marcou no empate caseiro com o FC Porto (1-1) e na vitória sobre o Estoril (3-1). Depois da falha frente ao Arouca, o Santa Clara espera que a melhor versão do defesa esteja de regresso frente ao Gil Vicente.