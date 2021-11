Emanuel Simões é o novo diretor desportivo do Santa Clara

Açorianos confirmaram substituto de João Ferreira

O membro do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara Emanuel Simões, que já foi treinador de futebol, vai assumir também as funções de diretor desportivo do clube açoriano.

"A Santa Clara Açores - Futebol SAD vem por este meio comunicar que as responsabilidades do cargo de diretor desportivo da equipa de futebol profissional serão assumidas pela administração da SAD, na pessoa de um dos seus administradores, Emanuel Simões", lê-se em comunicado.

O Santa Clara destaca que o novo dirigente traz no "currículo experiências e valências" ao nível do futebol profissional, que o clube considera "adequadas" para o cargo.

Emanuel Simões foi treinador da AD Oliveirense quando o presidente da SAD do Santa Clara, Ismael Uzun, liderava o clube de Santa Maria de Oliveira.

Na época 2020/21, Emanuel Simões treinou o Merelinense, tendo ainda passagens pelo Aves, Vizela e Maria da Fonte.

Na segunda-feira, o Santa Clara anunciou a saída de João Ferreira, que desempenhava desde junho deste ano as funções de diretor desportivo dos açorianos.