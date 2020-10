"É um Sporting capaz de ser um candidato ao título mais assumido"

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, fez a antevisão ao encontro da quinta jornada.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, destacou a possibilidade de a equipa "fazer história" caso vença o Sporting na próxima jornada da I liga de futebol, uma vez que os açorianos nunca venceram os leões.

"Primeiro que tudo há um lado emocional, há um lado motivacional importante na história do clube, porque nunca conseguiu vencer o Sporting e temos a possibilidade de fazer história", declarou Daniel Ramos.

O técnico da equipa açoriana falava esta sexta-feira no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à receção ao Sporting, da quinta jornada da I Liga de futebol.

Nos 10 jogos entre as duas equipas, o melhor que o Santa Clara conseguiu diante do Sporting foram dois empates (2-2 na estreia na I Liga na época 1990/00 e 0-0 em 2001/02).

Segundo Daniel Ramos, o conjunto açoriano vai encontrar um Sporting "mais forte comparativamente ao da época passada". "Tem um misto de juventude e experiência, acho que muito bem equilibrado e tem demonstrado pelas exibições que é um Sporting capaz de fazer uma época boa e de ser um candidato ao título mais assumido", afirmou.

O treinador salientou que, apesar de o próximo jogo ser de "grau de dificuldade elevado", o Santa Clara tem a "ambição" de continuar a somar pontos. "Jogo com grau de dificuldade elevado, temos essa noção, mas a ambição natural de continuarmos a fazer pontos", apontou.

Na jornada passada, o Santa Clara perdeu com o Paços de Ferreira, por 2-1, no estádio da Mata Real.

Apesar da derrota, Daniel Ramos considerou que a "equipa esteve bem", salientando que os açorianos têm vindo "a fazer coisas muito boas" ao longo do campeonato.

Por sua vez, o Sporting vem de um empate a dois golos diante do FC Porto no estádio José Alvalade.

A Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores autorizaram a presença de público até 10% da lotação do recinto no jogo de sábado.

A permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

O Santa Clara, quarto classificado, irá receber o Sporting, terceiro, numa altura em que ambas as equipas estão com sete pontos.

O jogo está marcado para as 17:00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com Manuel Mota, da AF de Braga.