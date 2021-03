"Duas expulsões quase de seguida levaram-nos ao tapete, mas levantámo-nos rápido..."

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, comentou empate caseiro com o Tondela, 1-1, com um golo ao cair do pano, num jogo com duas expulsões e ação do VAR.

Primeira parte: "Há uma equipa que inicia jogo claramente a dominar, que é o Santa Clara e o Tondela a tentar controlar, a tentar defender-se bem, a tentar a sair contra-ataque, foi a tónica da primeira parte. Tivemos um Santa Clara dinâmico na primeira parte, embora não tão rápido a trocar a bola quanto queríamos, a bola hoje também a saltar mais, o relvado mais seco, e a equipa por vezes a não escolher o melhor corredor para poder atacar, mas mesmo assim bem no jogo e bem a criar oportunidades."

Segundo tempo: "Na segunda parte tentamos circular mais rápido, melhorámos neste aspeto, concedemos um ou outro contra-ataque, que nos podia ter saído muito penalizador. Tivemos possibilidade de marcar, marcámos, mas não valeu, mas equipa teve sempre alma, carisma, o que me agradou neste aspeto."

Expulsões: "Há os momentos da expulsão, duas expulsões quase de seguida que nos levaram ao tapete, mas nós levantámo-nos rápido. Porque somos equipa, somos grupo, somos um grande grupo, somos família e quando assim é um por todos e todos por um".