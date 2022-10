Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após a vitória por 1-0 no terreno do Vizela, na 10.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Face às condições climatéricas, não era fácil tirar partido da superioridade numérica. Com condições diferentes e relvado diferente, era melhor para as duas equipas, mas poderíamos ter mais vantagem. O Vizela, muito comprometido, defendeu bem. Para nós, tornava-se difícil criar situações de finalização e ter espaços livres, porque o campo não o permitia. Tínhamos de fazer um jogo mais direto, pragmático, sem ligação, com profundidade, para chegar à baliza do Vizela. Sabíamos que iria ser difícil aqui, com o público a puxar pelo Vizela. Dissemos ao intervalo que não seria fácil."

Vitória justa: "Vínhamos de muitos jogos sem ganhar. Tínhamos vencido apenas uma vez. Não é fácil, em termos anímicos e de confiança, pôr as coisas em prática. Os jogadores sentem necessidade de ganhar pontos e isso provoca limitações. Com as condicionantes que temos tido, não virámos a cara à luta, tal como o Vizela, que teve muita intensidade e agressividade no bom sentido. A vitória acaba por ser merecida. Marcámos um golo na parte final, tivemos uma bola no poste e um golo anulado. Estes três pontos eram muito importantes, frente a uma equipa bem orientada, que está a fazer um campeonato tranquilo. Uma derrota aqui deixava o Vizela a nove pontos."

Equilíbrio e os objetivos: "Fala-se muito da ausência de vitórias fora, mas, na época transata, só perdemos três jogos na segunda volta. É passado e não vale de nada, mas o campeonato é muito competitivo e as equipas são muito equilibradas. Temos muitos jogadores que chegaram neste ano. Isto é um processo com "altos e baixos". Queremos prolongar as fases boas pelo máximo de tempo que conseguirmos. Disse, no início da época, que este seria o maior desafio da carreira, e está a ser. Com trabalho e dedicação, vamos conseguir os nossos objetivos."