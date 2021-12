Diretor desportivo do Santa Clara diz que as ideias vão mudar

Emanuel Simões explica que a partir de agora treinadores e jogadores terão de se guiar pelo projeto do clube.

O diretor desportivo do Santa Clara anunciou que vai ser implementado um projeto com orientações e ideias próprias, às quais treinadores e jogadores vão ter de encaixar. Emanuel Simões realçou que o maior bem que tem de ser salvaguardado na gestão do futebol profissional é o próprio Santa Clara.

"O bem maior do Santa Clara é o Santa Clara! A partir daí há uma hierarquia que tem de começar a acontecer. Mais do que um treinador a liderar um projeto, tem de ser o projeto a definir quem será o treinador. E o Santa Clara vai começar a ter um projeto, vai começar a ter uma ideia e o plantel vai ser construído com base nesta ideia. Os treinadores vão ter de se adaptar a isso, mantendo as suas ideias, como é lógico, mas não podemos andar a alterar as nossas ideias em cada troca de treinador. Isso não faz sentido nenhum", afirmou.