"Deu-se muita atenção à ausência do Coates, mas ninguém falou do Morita..."

Declarações do treinador do Santa Clara em conferência de Imprensa depois da derrota, por 2-1, diante do Santa Clara, em jogo da meia-final da Taça da Liga 2021/22, realizado em Leiria.

Sentimento após eliminação da Taça da Liga: "Tristes por não conseguirmos fazer ainda mais história. Era o objetivo, mas sabíamos que tínhamos uma equipa fortíssima e que ia ser uma tarefa árdua. Tínhamos a esperança de chegar à final."

Análise: "O jogo foi dominado pelo Sporting e, contra a corrente do jogo, fizemos um golo. Depois, temos aquele lance na segunda parte. Vi as imagens e acho que pode ser marcado, mas a expulsão foi exagerada. Mas o Sporting merece estar na final, onde estão as duas equipas que toda a gente queria. Tentámos contrariar, mas não conseguimos.

Elogios aos jogadores: "Os jogadores lutaram até ao fim. Tentámos um lance de golo que nos levasse aos penáltis. Não conseguimos, mas os meus jogadores deixaram tudo em campo. Espero que os poucos adeptos no estádio, assim como nos Açores, tenham sentido orgulho nos jogadores. Pedi-lhes que representassem com orgulho um clube e uma região que fez história ao chegar aqui."

Bolas paradas: "A bola parada é um momento importante e sabíamos que tínhamos de apostar forte nesse tipo de lances, porque poderia ser por aí que conseguiríamos marcar. Fizemos um e estivemos perto de fazer outro.

Sentimento de injustiça: "Acho injusto termos saído daqui com a derrota, depois do jogo que foi. A equipa tem vindo a desenvolver um bom trabalho. Nenhum treinador gosta de vitórias morais, não dá pontos nem títulos, mas saímos ainda mais fortalecidos."

Rúben Amorim: "O Rúben [Amorim], um treinador que eu admiro e com quem estivemos seis semanas juntos num curso, tem dinâmicas bem criadas e consolidadas. Sabíamos que ia ser difícil contrariar, mas sabíamos que podíamos explorar os corredores laterais e aproveitar o espaço entre linhas quando o Sporting defendesse mais alto."

Ausência de Morita: "Viemos aqui para tentar ganhar e dignificar o espetáculo. Sabemos que tudo pode acontecer. Antes deste jogo, deu-se muita atenção à ausência do Coates, mas ninguém falou do Morita. É importantíssimo para nós. Acredito que a estratégia delineada era a ideal para este jogo. Se não estivéssemos com menos um na fase final do jogo, arriscámos tudo e até nos descaracterizámos ofensivamente. Se fosse agora, voltaria a apostar da mesma forma que apostei e acredito que tudo poderia ter corrido de forma diferente."

Penálti e expulsão: "Normalmente, no banco, sou enérgico e às vezes exagero, mas naquele momento nem pedi explicações (do penálti). O lance é longe e não vi as imagens, mas acho que a expulsão acaba por ser exagerada. Não houve uma intenção do jogador de tirar deliberadamente um golo. Já vi lances que foram marcados e outros que não foram, mas não quero focar as atenções no árbitro, que acredito que fez o melhor que soube."