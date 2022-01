Depois da vitória contra o Sporting, mais uma saída no Santa Clara

Atacante sai para o Fuenlabrada, último classificado da Segunda Liga espanhola, que fica com opção de compra

Mohamed Bouldini não vai fazer parte das contas do Santa Clara na segunda metade da temporada. O avançado foi emprestado ao Fuenlabrada, do segundo escalão do futebol espanhol.

O Santa Clara anunciou em comunicado a saída do avançado para um emblema que está em último lugar na segunda divisão espanhola e que tem opção de compra no final da época.

Horas depois de bater o Sporting, esta é a segunda saída no ataque do Santa Clara. Jean Patric, que marcou aos leões, transferiu-se para o futebol japonês.