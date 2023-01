Defesa-central do Santa Clara tem proposta da Rússia

Tassano, que termina contrato com o Santa Clara no final da temporada, tem em mãos uma oferta do Khimki, penúltimo classificado do campeonato russo.

Cristian Tassano, defesa-central que termina contrato com o Santa Clara no final desta época, tem uma proposta do Khimki. O atual 15.º e penúltimo classificado da primeira divisão futebol russo oferece 300 mil euros aos açorianos pela contratação do jogador, apurou O JOGO.

No Khimki joga o brasileiro Léo Andrade, defesa-central e lateral-esquerdo que recentemente representava o Marítimo (fez ainda 13 jogos em 2022/23).

O uruguaio, de 26 anos, está no Santa Clara há três temporadas. Na presente soma 15 jogos e marcou um golo.