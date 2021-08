Declarações do treinador do Santa Clara em reação à derrota frente ao Boavista (2-0), no Estádio do Bessa, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin

Reação: "Nada correu bem. Até estávamos melhor no jogo antes de sofrer o golo, a controlar, e praticamente na primeira situação de perigo do Boavista conseguiu fazer golo. Percebemos a dificuldade, depois, em jogar aqui, contra um linha de cinco, fechada, uma equipa a sair para os contra-ataques. Não deveríamos estar a perder ao intervalo. Tentámos ser mais arrojados, pressionantes e tudo ruiu muito rápido ao sofrer o segundo no início da segunda parte, fruto duma falta que não parece ter existido, mas dou o benefício da dúvida."

Cansaço: "Tentamos trazer frescura, foi notória que muitos dos que testaram positivo acusaram falta de capacidade de resposta. Há jogadores cansados por jogar permanentemente. Não há treinos, é jogo após jogo. Há jogadores a chegar agora, foi preciso fazer alterações, pois temos mais dois jogos esta semana. A rapaziada tentou e perdemos só porque não aproveitamos ataques em profundidade, por exemplo. Não materializamos as oportunidades, boas para terem dado golos."

Partizan: "Amanhã treinamos à tarde, viajamos na quarta de manhã e jogamos na quinta-feira. Há que treinar os que jogaram menos, os outros são para recuperar ao máximo e temos que tratar de dignificar o clube, a região e o país na competição europeia. O nosso trajeto tem sido difícil e estamos a ser penalizados por erros individuais no campeonato. Temos que aprender com isso."