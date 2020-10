Daniel Ramos sobre a derrota: "Fomos melhores no geral, mas fizemos só um golo"

O Santa Clara perdeu por 2-1 na deslocação ao reduto do Paços de Ferreira.

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, analisou a derrota por 2-1 no terreno do Paços de Ferreira e destacou a falta de eficácia da sua equipa e a incapacidade de neutralizar algumas das oportunidades de golo dos pacenses.

"Faltou aproveitar melhor a quantidade de oportunidades de golo, que foram umas cinco ou seis. Fomos melhores no geral, pelo que produzimos em campo, mas fizemos só um golo. Faltou-nos isso, o golo, e, por outro lado, reduzir a eficácia do Paços de Ferreira. Teve oportunidades em menor número, mas não fomos suficientemente capazes de neutralizar algumas delas. Sofremos dois golos por isso. Produzimos o suficiente para conseguirmos um melhor resultado, mas faltou tranquilidade no último terço para tomarmos as melhores decisões", explicou na conferência de imprensa.