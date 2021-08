Daniel Ramos revela elogio dos árbitros ao Santa Clara: "Dá-me uma satisfação enorme"

Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, à SportTV, após a vitória por 2-1 sobre o Partizan, na primeira mão do play-off de acesso à Conference League.

Satisfeito com a exibição, não tanto com o resultado: "Estou muito satisfeito com a exibição, não tanto com o resultado. Estivemos sempre mais próximos de aumentar a contagem e, quando nada fazia prever, eles fizeram o 2-1. Tínhamos o jogo controlado, estávamos por cima, tivemos caudal ofensivo, uma energia enorme, um espírito enorme... demonstrámos novamente que temos qualidade. Fizemos um grande jogo e vencemos justamente. A vitória peca por escassa, podíamos levar uma vantagem maior. Mas o Partizan é um bom adversário. Parabéns a todos, dignificaram o Santa Clara."

Foi a melhor exibição da época? "Foi uma das melhores. Temos feito sempre grandes jogos, à exceção de Tondela. Produzimos bom futebol, a tentar dominar, a jogar com uma alma incrível, uma solidariedade grande. Todos trabalham, todos festejam, todos lutam. Sentimos que somos Santa Clara. E cada vez que entramos em campo, eu digo-lhes que se formos Santa Clara vai ser muito difícil baterem-nos."

Elogio dos árbitros: "A equipa de arbitragem deu-me os parabéns. Disseram-me 'very good team' [muito boa equipa]. Isso dá-me uma satisfação enorme. Estamos a representar Portugal além-fronteiras."

A vantagem dá confiança para a segunda mão? "Gostávamos que fosse maior, podíamos ter feito mais golos. Mas do outro lado existe preocupação, certamente. Porque percebem que somos uma equipa capaz de fazer golos fora de casa. O Partizan ainda não tinha perdido, perdeu aqui. Se formos Santa Clara na segunda mão, temos boas condições para lutar pela passagem, o que seria fantástico. Se não, vamos sair de campo com a sensação de dever cumprido."