Daniel Ramos: "Quando não se consegue vencer, um ponto é um ponto..."

Treinador do Santa Clara comenta empate em Faro, 1-1.

Jogo muito disputado: "Foi um jogo emotivo e muito disputado, de grande entrega e determinação, entre duas equipas muito disponíveis para o jogo."

Análise: "O Farense levou-nos vantagem na primeira parte. Ganhou mais duelos, foi mais perigoso na bola parada e nós não fomos tão equipa como queríamos. Faltou-nos ter mais bola e mais capacidade de sair na fuga à pressão do Farense, para termos mais tranquilidade e ganhar metros no terreno. A primeira parte foi aquém, também por mérito do Farense. A segunda parte foi muito mais condizente com a nossa valia. Uma boa entrada, fortíssima, de grande qualidade. Foram 25 minutos fantásticos. Sentimos que estávamos muito bem no jogo, ameaçámos várias vezes o golo e, antes do penálti, já merecíamos a igualdade."

Parte final: "Depois, foi uma parte final equilibrada, disputada, em que qualquer uma das equipas podia ter vencido. Foi um jogo agradável de ver, num campo muito difícil, onde só o FC Porto tinha vencido. Não é que um ponto nos satisfaça, mas foi um jogo complicado e, quando não se consegue vencer, um ponto é um ponto."