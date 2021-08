Daniel Ramos: "Foram fantásticos, foram uns heróis"

Declarações do treinador Daniel Ramos após o encontro entre o Olimpija Ljubljana e o Santa Clara (0-1), da terceira pré-eliminatória da Conference League

Sobre o jogo: "Foi uma exibição excelente, acho que a equipa respondeu muito bem a todas essas adversidades, estamos todos de parabéns. Disse aos jogadores que foram fantásticos, foram uns heróis."

Ter bola: "Percebemos que a equipa do Olimpija iria arriscar, teria que obrigatoriamente ser uma equipa mais pressionante, a tentar ter bola. Têm um estilo de jogo direto, que nós precisávamos de contrariar e as alterações [no onze] foram no sentido de dar bola à equipa."

Descanso: "Precisamos nos próximos jogos de ter a equipa o mais preparada possível. Vamos tentar fazê-lo e tentar descansar agora, quase não vamos ter tempo para treinar. Vamos ver como é que a equipa vai estar neste período e como vai chegar ao próximo jogo".