Daniel Ramos fala em vitória justa: "Acho inequívoco"

Treinador do Santa Clara reagiu ao triunfo caseiro frente ao Marítimo, por 2-0.

Alento: "Vencer era o nosso objetivo e era o arranque que queríamos, de conquistas. Estamos satisfeitos pela vitória. Dá-nos alento para aquilo que temos pela frente, que é um longo campeonato, onde queremos fazer vitórias, queremos conquistar. Este jogo foi o primeiro de muitos, que esperamos que seja de muitas vitórias e de muitos objetivos conquistados, sejam eles individuais ou coletivos".

Análise: "Vitória que me parece segura, contra um bom adversário, contra uma boa equipa, que dificultou, valorizou o nosso trabalho, mas acho inequívoco dizer que fomos a melhor equipa, a equipa se soube gerir melhor o jogo. No computo geral, fizemos um bom jogo, com altos e baixos durante a partida, como é natural, mas, em suma, uma exibição que me pareceu bem positiva, premiada com uma boa vitória."