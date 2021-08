Daniel Ramos fala dos "objetivos muito claros" do Santa Clara para 2021/22

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

O treinador falava hoje em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro da jornada inaugural do campeonato diante do Tondela.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse que o "objetivo principal" da equipa para a época 2021/2022 é alcançar a permanência na Liga Bwin de "forma segura" e evitar "calafrios" durante o campeonato.

"Nós temos objetivos muito claros em relação à época nas várias frentes, não falo só no campeonato. No campeonato, o objetivo principal é conseguirmos a manutenção de forma segura e tentar com que a equipa não ande em zonas de calafrios e passe por dificuldades", declarou.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro da jornada inaugural do campeonato diante do Tondela.

Daniel Ramos reconheceu que será "difícil" conseguir fazer mais do que o sexto lugar alcançando na época passada, a melhor classificação da história do clube na primeira divisão.

Só após atingida a manutenção, é que o Santa Clara poderá pensar em "algo mais", destacou o treinador.

O técnico dos açorianos disse esperar que o Santa Clara continue a "ser aquilo que tem vindo a ser" para conquistar uma vitória no reduto do Tondela.

"Esperamos um Santa Clara dentro daquilo que tem vindo a ser, à procura de entrar dentro do campeonato com a intenção de fazer um bom jogo e um bom resultado, é essa a nossa intenção", apontou.

Daniel Ramos salientou que a equipa tem tido "muito trabalho" no arranque da época, uma vez que já realizou quatro jogos oficiais: três para a Liga Conferência Europa e outro para a Taça da Liga.

"Queremos desde cedo entrar em ciclos bons, em ciclos positivos, procurar vitórias, procurar pontos, de forma a arrancarmos bem. É para isso que estamos a trabalhar. Temos tido várias competições. Este arranque de campeonato é para nós um bocadinho dar continuidade àquilo que se tem vindo a fazer", afirmou.

Na quinta-feira, o Santa Clara venceu hoje o Olimpija Ljubljana por 2-0, nos Açores, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

"Nestes arranques, nota-se que as equipas ainda não estão trabalhadas, há várias dinâmicas por trabalhar, vários comportamentos por trabalhar. Nós já apresentamos comportamentos muito bons, mas precisamos de os consolidar ainda mais", realçou o treinador.

E acrescentou: "É jogar, analisar, recuperar e depois tomar decisões relativamente às escolhas porque é jogo após jogo e é muito trabalho para nós".

Santa Clara e Tondela vão jogar no próximo domingo, às 15:30, no Estádio João Cardoso, a contar para a primeira jornada da edição 2021/22 da I Liga.