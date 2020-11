Daniel Ramos fala de Vítor Oliveira, Reinaldo Teles e Maradona: "Uma semana negra, muito negra"

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara

Daniel Ramos falou com os jornalistas depois do Santa Clara perder (0-1) com o FC Porto na oitava jornada da I Liga

"Foi uma semana negra, muito negra. Quem tinha como eu um ídolo como o Maradona, vê o futebol ficar mais pobre. Quando aconteçam perdas como aquelas que aconteceram de pessoas que mereciam muito respeito, como o senhor Reinado Teles, e o meu amigo Vítor Oliveira. Um grande abraço de solidariedade as famílias e aos clubes. É um dia muito triste para todos", disse Daniel Ramosdepois do Santa Clara perder (0-1) com o FC Porto na oitava jornada da I Liga