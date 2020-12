Declarações do treinador do Santa Clara após a derrota por um golo sem resposta em casa do Moreirense.

A derrota: "Não merecíamos este resultado, mas, no futebol, é o resultado final que conta e passado algum tempo já ninguém se lembra do que aconteceu."

Arbitragem: "Não vou falar em relação à arbitragem, não me leva a lado algum. Se houve erro? O que espero é que deixem de existir. Pelo menos que se reduzam contra o Santa Clara, porque estamos a ser penalizados."

O que faltou: "Tivemos o domínio do jogo muitas vezes, mas faltou-nos ser melhores e mais capazes no último terço, porque defensivamente conseguimos controlar quase sempre o ataque do Moreirense. É demasiado penalizador perder, porque não concedemos quase nenhuma situação de golo clara e acabámos por sofrer num lance estranho, que faz a diferença no jogo, e que deita tudo a perder."