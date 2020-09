Daniel Ramos e o triunfo em Braga: "Fomos felizes, reconheço isso"

Treinador do Santa Clara comenta vitória sobre o Braga, por 1-0, na Pedreira.

Análise: "A primeira parte foi muito boa, bom controlo das iniciativas ofensivas, estivemos muito bem estrategicamente, bem posicionados, agressivos, a ganhar muitos duelos, saímos bem em transições, criámos muitas dificuldades ao Braga. Conseguimos o golo e outras ocasiões perigosas. Na segunda parte foi diferente, as alterações do Braga provocaram nuances diferentes, tivemos mais dificuldades, permitimos a conquista do espaço do Braga e ficámos mais longe da baliza. Fomos felizes, reconheço isso, perante uma grande equipa. Apelámos ao espírito de equipa e acabou por ser um prémio, a equipa foi sempre muito disponível, muito equipa, e isso agradou-me bastante".

Lesão de Thiago Santana: "Não sei a gravidade, só me apercebi já no balneário, porque saí rapidamente. Fez um estiramento muscular, vamos ver se pode ser solução.

Na frente do campeonato à segunda jornada: "O que se pode esperar? É muito simples: mantermos uma boa organização que nos permite uma identidade da qual não queremos fugir. Queremos discutir os jogos e vamos ainda consolidar a nossa ideia de jogo, estamos ainda a começar, ainda longe do que queremos. Ter a satisfação de irmos para casa com o dever cumprido do ponto de vista de dar tudo em campo, é como se levássemos a bandeira do Santa Clara para casa todos os dias porque defendemos um clube e uma região".