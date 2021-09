Daniel Ramos e o empate com o Braga: "Foi pena não haver mais minutos, não íamos abrandar..."

Declarações do treinador do Santa Clara em reação ao empate (1-1), alcançado este domingo, em receção ao Braga, num jogo da sétima jornada da Liga Bwin

Crença até final: "Foi bonito de ver esse espírito. Foi pena não haver mais minutos. O Braga iria certamente tentar ganhar, nós estávamos com caudal ofensivo e não íamos abrandar. Estávamos por cima, muito bem. Iria ser interessante. Foi um grande jogo de futebol, entre duas grandes equipas, o lado tático a acontecer, com equipas a tentar trabalhar bem o que treinador. Fizemos um jogo fantástico do ponto de vista da atitude, muito determinados, não demos uma bola como perdida. Fomos Santa Clara. Se formos assim, dificilmente saímos de campo derrotados."

Último lance abdicado: "Influenciou, se calhar, um passado recente. Houve um jogo no Dragão que, aos 93', sofremos um golo na sequência de um canto a nosso favor. A minha ideia, hoje, era equilibrar fora da área, por causa das segundas bolas e dos contra-ataques. Compreendi perfeitamente, ficou difícil fazer comunicação tão longe no banco. Controlamos muito bem o Braga, temos a grande oportunidade do jogo, o Braga teve posse, mas não criou dificuldade no fim da primeira parte. Na segunda, sofremos, fomos atrás e fomos muito fortes nos 15' finais."