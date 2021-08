Daniel Ramos ataca Moreirense: "Um ato de egoísmo, é olho por olho, dente por dente"

Treinador do Santa Clara teceu duras críticas ao clube cónego devido à alegada recusa em adiar o jogo com o Santa Clara - assolado por um surto de covid-19 -, que terminou empatado (2-2), este domingo.

Golo do empate sofrido aos 90+10': "Não é derrota, mas parece que foi derrota... É claro que sim, porque fizemos o mais difícil: jogar bem, merecer ganhar e conceder a acabar. Não queríamos nada. Só devia ter acontecido aqui um resultado hoje, que era a vitória do Santa Clara."

Críticas ao Moreirense: "Foi um ato de egoísmo, onde é olho por olho, dente por dente, continua-se a fazer mal ao próximo. Eu sou diferente, tenho valores que os meus pais me passaram. Se dependesse de mim, não tínhamos jogado hoje. Pena que o Moreirense não tenha honrado o prémio de equipa fair-play da Liga. Hoje não fez valer esses pergaminhos. Para eles acabou, para nós não, teremos de jogar novamente com estes na quinta-feira [frente ao Partizan]. É pena que os meus heróis não tenham sido heróis ao quadrado. São valorosos, têm todo o meu respeito."

Crença na recuperação de jogadores para o jogo com o Partizan, na quinta-feira: "Andamos aqui a fazer das tripas coração. O Allano não treina há três semanas e foi a jogo hoje, disponibilizou-se. É esse o espírito. O Costinha deve estar de fora durante uns tempos. A lesão no joelho do Ricardinho... Não sei. Não está fácil. É esperar a chegada da cavalaria. Vamos ver se o pessoal testa negativo para apanhar o avião na quinta-feira a viajar, para jogar. Estamos a tentar recuperar a equipa para quinta-feira, para ver quem está disponível para jogar. Seja com 11, 12 ou 13, vamos à luta para fazer novamente um bom jogo."