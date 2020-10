Daniel Ramos analisa o "bom arranque" de época e diz esperar mais um reforço

Declarações do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, após o empate 0-0 na receção ao GIl Vicente.

Análise: "Dividir o jogo em duas partes. Duas equipas idênticas do ponto vista tático, que têm uma ideia estrutural idêntica, procedimentos idênticos. Entrámos fortes no jogo, entrámos pressionantes, sabíamos que o provocar do erro teria um aspeto decisivo. O tempo foi passando e permitimos que o Gil com mérito conseguisse entrar bem no jogo. Entrada equilibrada de parte a parte. Na segunda parte, contra o vento, estrategicamente com um futebol mais curto, mais ligado, maior capacidade de repormos a bola em jogo e de termos mais bola, tentámos atrair o Gil Vicente através de uma saída curta. Faltou que não houvesse mais jogo jogado, que não houvesse tantas paragens. Isso foi enervando a equipa."

Sete pontos em três jogos: "Há satisfação pelo bom arranque, que é importantíssimo. Andamos nós contentes, como andam os sócios e adeptos do Santa Clara e isso traz uma energia positiva para o clube e para a região. A equipa está competitiva.

Mercado: "Muito provavelmente vai entrar mais um jogador, um central obrigatoriamente".