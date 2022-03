Cryzan negociado para a China e deixa Santa Clara no final do mês

Negócio pelo avançado do Santa Clara, de 25 anos, deverá render cerca de dois milhões de euros.

Cryzan vai ser jogador do Shandong Taishan a partir do final do mês. Este negócio pelo avançado do Santa Clara, de 25 anos, deverá render cerca de dois milhões de euros, segundo informações provenientes do Brasil. Mas, parte significativa dessa verba será para o Athletico Paranaense, emblema que o formou e que conservou 42,5% do passe quando o transferiu para o Santa Clara, em janeiro de 2020.

Ao que O JOGO apurou, Cryzan, que no domingo defrontou o Vizela, e até marcou um dos golos da vitória (3-1), deverá rumar à China no final deste mês, faltando saber se, até lá, ainda voltará a ser utilizado pelos açorianos.

Cryzan soma esta época 26 jogos nas diferentes competições e tem seis golos.