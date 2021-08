Costinha já foi operado ao tendão de Aquiles

Médio vai estar fora dos relvados por um período não inferior a seis meses

O médio Costinha já foi operado à rotura total do tendão de Aquiles direito, que sofreu no decorrer do jogo com o Moreirense (2-2). A cirurgia correu dentro do previsto e o jogador, 28 anos, enfrenta uma paragem não inferior a seis meses.

Costinha já recebeu algumas visitas, entre elas a do empresário Nuno Correia, partilhada nas redes sociais, ele que joga nos açorianos desde a segunda metade da época 2019/20.

Na atual, levava um golo em sete jogos disputados.