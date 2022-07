Bruno Vicintin compra 55,8% da SAD do Santa Clara e é o novo presidente

"O Santa Clara pode ser um dos maiores clubes portugueses", afirma.

Tal como O JOGO deu conta, Bruno Vicintin adquiriu 55,8% do capital social da SAD do Santa Clara e, em comunicado, o engenheiro e empresário revelou que será o novo presidente da sociedade. Klauss Câmara será o gestor executivo para o futebol.

Bruno Vicintin, filho do empresário brasileiro e proprietário da SAD do Alverca, Ricardo Vicintin, e vice-presidente da RIMA Industrial S/A (um dos maiores grupos de produção e comercialização de silício e magnésio no Brasil) sucede na presidência da SAD a Ismail Uzun.

Comunicado na íntegra:

"Bruno Vicintin formalizou hoje, na sequência de negociações que se desenvolveram nos últimos 60 dias, a aquisição da maioria do capital da Santa Clara Açores, Futebol, SAD, confirmando assim a compra das ações anteriormente detidas por Glen Lau e Ismail Uzun. Desta forma, Bruno Vicintin torna-se o acionista maioritário da sociedade desportiva com sede em Ponta Delgada, na qual assumirá o cargo de Presidente do Conselho de Administração. O futuro Conselho de Administração integrará ainda Klauss Camara, recentemente indigitado como gestor executivo para o futebol da Santa Clara Açores, Futebol, SAD.

Sobre a aquisição, Bruno Vicintin nota: 'Pelo meu trajeto no futebol, conheço intimamente a história do campeonato português, e a história do Santa Clara em particular. Sei que a SAD tem tido resultados desportivos recentes muito assinaláveis, nomeadamente a inédita qualificação para a Conference League em 2020/21, mas também sei que existe um passado repleto de desafios ao nível da governação e da relação entre os intervenientes na vida do emblema. A nossa visão para o Santa Clara é simples: estabilizar a gestão, fomentar uma relação profícua e mutuamente benéfica com o nosso clube fundador, e implementar uma cultura de exigência e ambição permanentes, com o intuito de respeitar os nossos associados e apoiantes. Conhecemos o potencial de crescimento da sociedade e do clube, que gozam de apoio em todo o mundo, e sabemos que se clube e SAD estiverem alinhados, o Santa Clara pode ser um dos maiores clubes Portugueses.'

Bruno Vicintin estabeleceu já um primeiro contacto com a Direcção do Clube Desportivo Santa Clara, sendo que proximamente será agendada uma primeira reunião, com o intuito de lançar as bases de colaboração imprescindível para o sucesso sustentado do Santa Clara."