"Coates? O Santa Clara nunca iria queixar-se de uma ausência, o Sporting muito menos"

Mário Silva, treinador do Santa Clara

Mário Silva, treinador do Santa Clara, fez a antevisão ao encontro da meia-final da Taça da Liga diante do Sporting, marcado para as 19h45 de quarta-feira.

Sporting sem Coates: "Não muda nada. O Sporting tem o mesmo treinador há muito tempo, as dinâmicas estão todas criadas e consolidadas. Não é por um jogador que vai mudar o que quer que seja, por muito influente que possa ser. Todos temos ausências e temos de estar preparados para isso. O Santa Clara nunca iria queixar-se de alguma ausência, seja ela qual for. Acredito que o Sporting muito menos. Vai ser 11 contra 11 e tudo é possível acontecer."

Gerir a ansiedade de ser um jogo que antecede uma eventual final: "O presente é o mais importante, é o próximo jogo com o Sporting. Daí para a frente, não controlamos. Temos de planear bem este jogo, tentar estar ao melhor nível, e depois logo se vê. Quero é que os jogadores se divirtam. Não têm nada a perder, têm tudo a ganhar."

Santa Clara já venceu o Sporting esta época: "Não há dois jogos iguais. É fácil identificar as dinâmicas do Sporting, mas é difícil contrariá-las. Temos de olhar para as nossas características, para a nossa ideia, e contar que vamos ter um adversário muito forte pela frente e que fará de tudo para contrariar o nosso jogo. Mas o facto de termos ganho ao Sporting há pouco tempo não garante nada."